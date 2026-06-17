Médico Vitor Maksoud presenteia músico de rua com novo violão em Aquidauana

Pedro Marcelino é conhecido por tocar diariamente em frente a estabelecimentos comerciais da região central
Presente emocionou o músico em Aquidauana / O Pantaneiro
Um gesto simples, mas carregado de solidariedade, chamou a atenção de quem circula pela região central de Aquidauana. O médico Vitor Maksoud presenteou o músico Pedro Marcelino, também conhecido como “Tranquilino”, com um violão novo, após descobrir que o instrumento utilizado por ele estava quebrado.
Famoso por tocar diariamente em frente a estabelecimentos comerciais da região central, o artista costuma alegrar o ambiente com sua música e já se tornou uma figura familiar para comerciantes e frequentadores da área.
Segundo o médico, que mantém consultório na Rua Sete de Setembro, próximo ao Magazine Luiza, Pedro o procurou na semana passada. Na ocasião, lamentou que o instrumento que utilizava estava danificado e já não oferecia condições adequadas para continuar suas apresentações.
"Ele veio me informar que o violão que usava estava estragado, quebrado. Então, resolvi comprar um violão novinho para ele", conta Vitor.
O novo instrumento foi adquirido em uma loja da cidade e entregue ao músico, que ficou emocionado com a surpresa. Após receber o presente, ele pediu para que a história fosse compartilhada em reportagem e nas redes sociais de O Pantaneiro.
Além de atuar como cirurgião-geral, Vitor Maksoud é uma figura bastante carismática e conhecida em Aquidauana. Ele já presidiu a Câmara de Vereadores, trabalhou como perito médico do INSS e do Detran e no Aquidauanense Futebol Clube - marcado pelo atendimento humanizado e a dedicação ao serviço comunitário.
Mais do que a entrega de um instrumento musical, o gesto simboliza o reconhecimento da importância da música e da cultura popular no cotidiano da cidade. Para Pedro, o novo violão representa a oportunidade de continuar levando sua arte às ruas do centro de Aquidauana, mas, agora, com um instrumento em perfeitas condições.
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