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Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões

Números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60

Agencia Brasil

Publicado em 10/05/2026 às 10:36

Atualizado em 10/05/2026 às 11:21

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Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.006 da Mega-Sena, realizado neste sábado (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60

39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 59.801,78 cada
2.904 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.323,82 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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