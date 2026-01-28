Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 10:55

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões

Números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57

Agência Brasil

Publicado em 28/01/2026 às 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.965 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57

65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 47.303,48 cada
4.783 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.059,63 cada

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões

• Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 63 milhões

• Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Governança

Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento Municipal no dia 4 de fevereiro

Atenção

Aquidauana divulga gabarito preliminar de processo seletivo da Educação

Candidatos realizam prova de concurso público para Prefeitura de Aquidauana

Anastácio abre processo seletivo para agentes de saúde e endemias

MS divulga resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado para professores

Oportunidade

LuizHidro abre vaga para Auxiliar de Estoque em Aquidauana

Publicidade

Esporte

Clube Regatas Aquidauana enfrenta o Operário nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Cultura

Festa de São Sebastião será realizada no Distrito de Palmeiras em fevereiro

A Festa de São Sebastião é uma celebração tradicional no distrito e reúne moradores em um momento de confraternização, fé e lazer

Oportunidade

Aquidauana oferece 20 vagas de emprego nesta terça-feira

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo