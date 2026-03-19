Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prÃªmio estimado em R$ 3,5 milhÃµes

Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃlia
Mega Sena / Agencia Brasil
As seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Quadro de pessoal
Concurso de 2023 com mais de 11 mil inscritos entra em fase final de convocaÃ§Ãµes
AtenÃ§Ã£o
Pagamento serÃ¡ unificado em localidades de nove estados
SaÃºde
Atendimento serÃ¡ das 7h30 Ã s 12h30 na Central de RegulaÃ§Ã£o; populaÃ§Ã£o deve levar encaminhamento mÃ©dico e documentos
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