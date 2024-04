Meireles assume vaga de vereador após renúncia em Aquidauana

Divulgação

O suplente de vereador, Anderson Meireles (PSD), assumiu definitivamente o mandato na noite de terça-feira (09) com a renúncia ao cargo do vereador licenciado, Youssef Saliba, ocorrido no dia 05 de abril de 2024, conforme protocolado na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Aquidauana.



No documento, lido pelo presidente da Casa de Leis, vereador Nilson Pontim (PSDB), o ex-vereador Saliba explica que os motivos que o levaram a tomar essa decisão são de cunho estritamente pessoal e em caráter irrevogável e irretratável com base nos termos do Artigo 103, inciso I da Resolução nº 002/2008 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Aquidauana).



Após a leitura do pedido de renúncia do ex-vereador Saliba, o suplente Anderson Meireles foi convidado à aproximar-se à Mesa a fim de cumprir o rito regimental da Casa. Em seguida tomou posse ao cargo de vereador para o mandato que se encerra no dia 31 de dezembro de 2024.



Meireles ocupou a primeira suplência de vereador no período de janeiro de 2020 a março de 2024. Nesse período Saliba ocupou o cargo de secretário municipal de Cultura e Turismo.



Na eleição de 2020, Meireles disputou a vaga pelo MDB, porém, não conseguiu se reeleger com 412 votos - ficando, portanto, como suplente. No entanto, agora com a renúncia de Saliba assume definitivamente o mandato até o final do ano.



Anderson Meireles, que cumpre o seu terceiro mandato na Casa de Leis, foi eleito pela primeira vez em 2012 pelo PT do B (514 votos) e em 2016 pelo PSB (466votos). Com a abertura da “Janela Partidária” no mês de março ( período em que os parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato), ele trocou o MDB pelo PSD pelo qual deverá ser candidato a vereador novamente, na eleição municipal de 2024.



Durante a sessão, o vereador Anderson Meireles usou a tribuna para agradecer seus familiares e ao grupo político liderado pelo prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), o qual classificou como um “ponta de lança”, pela confiança no seu trabalho.



Ele considerou que aquele momento o dará mais ânimo e celeridade nas suas atividades parlamentares. Ao final, agradeceu o companheirismo do colega Saliba e dos demais vereadores por tratá-lo com igualdade.