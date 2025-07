Meliponário da UEMS mostra abelhas sem ferrão e fala de sua importância

Abelha sem ferrão foi apresentada wem vitrine na Pantanal Tech / (Foto Divulgação)

Durante a realização do Pantanal Tech, evento promovido na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em Aquidauana, visitantes puderam conhecer de perto o Meliponário da instituição. O espaço foi dedicado à criação e estudo de abelhas nativas sem ferrão e destacou a importância desses insetos na polinização e na preservação ambiental do Pantanal.



Com foco em aproximar a universidade da sociedade, o meliponário foi um dos pontos visitados por produtores rurais, pequenos agricultores, estudantes e moradores da região. A atividade proporcionou uma troca direta de informações e experiências entre os pesquisadores e o público.



“Essa interação com a sociedade é fundamental para apresentarmos as possibilidades de atuação da Universidade, especialmente com relação ao manejo e à preservação ambiental”, destacaram os responsáveis durante entrevista ao jornal O Pantaneiro.

Importância das abelhas sem ferrão foi destaque, bem como meliponário da UEMS (Foto Divulgação)





No local, os visitantes puderam observar o comportamento dos enxames, a organização interna das colônias, além de aprender sobre técnicas de manejo e alimentação das abelhas sem ferrão. Essas espécies desempenham um papel essencial na manutenção da biodiversidade e podem se tornar fonte de renda alternativa para pequenos produtores.



As atividades do meliponário foram conduzidas pela professora doutora Cristiane Gonçalves de Mendonça, professora doutora Natascha Goes Cintra Borlachenco e professor doutor Tiago Junior Pasquetti, que também lideram pesquisas voltadas ao uso sustentável das abelhas nativas em sistemas agroecológicos.