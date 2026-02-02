Menina de 8 anos sofre atropelamento grave na região da Nova Aquidauana

A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local, estabilizando a criança / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

Uma criança de 8 anos sofreu um atropelamento grave na tarde desta segunda-feira, dia 2, na Estrada do Taboco, na região da Nova Aquidauana, próximo à ponte do Córrego João Dias. O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado por volta das 16h25 para atender a ocorrência.

No local, a guarnição constatou que um veículo de passeio havia atropelado a menina, que pedalava uma bicicleta. A vítima foi encontrada caída no chão, apresentando sinais de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) grave.

A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local, estabilizando a criança. Devido à gravidade do quadro, ela foi transportada em caráter de emergência para o Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico especializado imediato. A condição de saúde da menina não foi divulgada.

O veículo envolvido no acidente e o local foram mantidos sob a responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos de registro e investigação do caso. O Corpo de Bombeiros reforça o apelo por atenção redobrada ao dirigir em vias rurais e próximas a comunidades, especialmente onde há circulação de crianças e ciclistas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!