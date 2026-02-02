Menina de 8 anos sofre atropelamento grave na região da Nova Aquidauana

Devido à gravidade do quadro, a criança foi transportada em caráter de emergência para o Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana
A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local, estabilizando a criança / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana
Uma criança de 8 anos sofreu um atropelamento grave na tarde desta segunda-feira, dia 2, na Estrada do Taboco, na região da Nova Aquidauana, próximo à ponte do Córrego João Dias. O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado por volta das 16h25 para atender a ocorrência.
No local, a guarnição constatou que um veículo de passeio havia atropelado a menina, que pedalava uma bicicleta. A vítima foi encontrada caída no chão, apresentando sinais de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) grave.
A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local, estabilizando a criança. Devido à gravidade do quadro, ela foi transportada em caráter de emergência para o Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico especializado imediato. A condição de saúde da menina não foi divulgada.
O veículo envolvido no acidente e o local foram mantidos sob a responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos de registro e investigação do caso. O Corpo de Bombeiros reforça o apelo por atenção redobrada ao dirigir em vias rurais e próximas a comunidades, especialmente onde há circulação de crianças e ciclistas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tempo
A previsão é de aproximadamente 20mm de chuva neste domingo na região
Solidariedade
Bazar solidário está sendo nesta manhã no bairro Cristo Rei
Acidente
De acordo com as informações apuradas no local, o condutor dirigia um Fiat Uno quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do carro e acabou caindo no rio.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS