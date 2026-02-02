Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 23:53

Menina de 8 anos sofre atropelamento grave na região da Nova Aquidauana

Devido à gravidade do quadro, a criança foi transportada em caráter de emergência para o Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 19:32

A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local, estabilizando a criança / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

Uma criança de 8 anos sofreu um atropelamento grave na tarde desta segunda-feira, dia 2, na Estrada do Taboco, na região da Nova Aquidauana, próximo à ponte do Córrego João Dias. O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado por volta das 16h25 para atender a ocorrência.

No local, a guarnição constatou que um veículo de passeio havia atropelado a menina, que pedalava uma bicicleta. A vítima foi encontrada caída no chão, apresentando sinais de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) grave.

A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local, estabilizando a criança. Devido à gravidade do quadro, ela foi transportada em caráter de emergência para o Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico especializado imediato. A condição de saúde da menina não foi divulgada.

O veículo envolvido no acidente e o local foram mantidos sob a responsabilidade da Polícia Militar para os procedimentos de registro e investigação do caso. O Corpo de Bombeiros reforça o apelo por atenção redobrada ao dirigir em vias rurais e próximas a comunidades, especialmente onde há circulação de crianças e ciclistas.

