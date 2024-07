Mercadão de Aquidauana é reinaugurado após reforma

Agecom /Divulgação

Neste domingo, 30, foi realizada a reinauguração do Mercadão Municipal de Aquidauana, um dos pontos turísticos históricos da cidade. Ele foi fundado em 23 de maio de 1962, na gestão do saudoso Prefeito Antônio Salústio Areias, conforme a lei nº 351 de 23/05/1962, com o objetivo de ser um tipo de feira livre.

Com o passar do tempo, o Mercadão Municipal tornou-se um importante centro de venda de vários produtos alimentícios, ervas medicinais, farináceos artesanais da região, além de inúmeros outros produtos.

Ao longo de seus 62 anos de existência, o Mercadão Municipal de Aquidauana apresentava desgastes em sua estrutura física, precisando de uma intervenção completa na rede elétrica, hidráulica, sanitários e, além de uma revitalização visual.

Ciente dessas necessidades e ouvindo o pedindo dos comerciantes do local, o prefeito Odilon Ribeiro autorizou a elaboração do projeto e a reforma, preservando os traços arquitetônicos históricos do local.

Com apoio e recursos direcionados pelo Governo Federal via emenda do deputado federal Beto Pereira, no valor de R$ 477.500,00 reais, somando a contrapartida da prefeitura de R$ 652 mil reais, a Administração Municipal executou a reforma do Mercadão, totalizando cerca de R$ 1,2 milhão investidos na obra.

Fachada do Mercadão Municipal - Divulgação / Agecom

“Essa reforma além de beneficiar todos os nossos comerciantes, os clientes e turistas, recupera também uma parte histórica da nossa cidade e precisamos cuidar dele. A prefeitura é parceira, pode contar com a gente sempre que precisar. Que o nosso Mercadão abra cada vez mais portas, que os comerciantes possam chegar pequeninhos aqui e crescer cada dia mais e nesse espaço possamos ter eventos, atrair visitantes e fazer o local ficar ainda mais conhecido e frequentado”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

O prefeito agradeceu também ao deputado federal Beto Pereira pela emenda parlamentar destinada a reforma do Mercadão, logo em seguida, descerrou a placa de inauguração juntamente com os vereadores Nilson Pontim (presidente da Câmara), Wezer Lucarelli, Clériton Alvarenga, Anderson Meireles, Sargento Cruz, Reinaldo Kastanha, Valter Neves, Humberto Torres, Tião Melo, Everton Romero e Marquinhos Taxista e com o presidente dos permissionários do Mercadão - Josué da Silva Ávila. Secretários municipais, convidados, moradores e familiares de fundadores do Mercadão prestigiaram a reinauguração.

Prefeito Odilon Ribeiro tomando café no Mercadão - Divulgação / Agecom

No Mercadão foi feita a reforma de banheiros, a troca dos pisos dos boxes (cerâmica) e dos forros, instalação de estrutura metálica da cobertura com telhas termoacústicas, novas portas metálicas, corredores internos com piso em granilite, novas calçadas, novas instalações elétricas e hidráulicas, paisagismo e pintura completa interna e externa.

O Mercadão funciona de segunda a sábado das 06h às 17h e aos domingos das 06h às 11hs. O Mercadão municipal mantém-se firme no desenvolvimento econômico da cidade, na divulgação tradições e história de Aquidauana e da região Pantaneira.