Mesmo com manhã fria sol aparece durante a tarde em Aquidauana

Avenida na cidade de Aquidauana / Rhobson Tavares

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta segunda-feira, 19, a temperatura máxima esta em lenta e gradativa elevação.

Na região pantaneira, Aquidauana a mínima será de 10°C e a máxima será de 22°C. A massa de ar frio que estava sob o estado ao poucos esta indo embora, mas segundo o Centec as mnhãs seráo frias durante todo o mês de Junho devido a troca de estação, que é de outono para inverno

Em Campo Grande, a mínima será de 9°C e a máxima de 20°C; em Dourados, a temperatura varia entre 8°C e 19°C. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 9°C na manhã e 20°C durante a tarde. Em Ponta Porã, no sul, o dia começa com 8°C e atinge os 17ºC nos períodos mais quentes.