'Meu Bairro Acontece' leva serviços gratuitos à Vila São Pedro neste sábado

Programação oficial dos 134 anos de Aquidauana segue ao longo de todo o mês de agosto / Divulgação

Aquidauana recebe, neste sábado (08), mais uma ação da programação especial em comemoração aos 134 anos do município. O projeto “Meu Bairro Acontece” será realizado a partir das 15h, na Vila São Pedro, em frente ao CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Professor Ênio Cabral, reunindo serviços gratuitos, atividades de lazer e atendimentos para a população.

A iniciativa da Prefeitura de Aquidauana tem como objetivo aproximar os serviços públicos dos moradores, oferecendo atendimentos em diferentes áreas, além de momentos de integração para toda a família.

Entre as ações disponíveis estão o mutirão de limpeza e troca de lâmpadas, serviços de beleza como corte de cabelo, esmaltação e maquiagem, além de atividades voltadas às crianças, como pintura facial e contação de histórias.

Na área da saúde, a população poderá contar com vacinação, testes rápidos, aferição de pressão arterial, atendimento odontológico e avaliação de câncer bucal.

O evento também contará com orientações de órgãos e programas municipais, incluindo atendimentos do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), Bolsa Família e projetos sociais.

Também estarão disponíveis serviços da Sala do Empreendedor, voltados aos MEIs (microempreendedores individuais), atendimentos relacionados ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e Dívida Ativa, além de orientações do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) e da Casa do Trabalhador.

A programação inclui, ainda, doação e plantio de mudas, ações de educação ambiental, cadastro da agricultura familiar, orientações de educação no trânsito e atendimentos da Defensoria Pública.

Além dos serviços, os moradores poderão aproveitar atrações como Festival de Prêmios, feira, música ao vivo e Espaço Kids, em uma programação gratuita para todas as idades.

O “Meu Bairro Acontece” integra as comemorações dos 134 anos de Aquidauana, com o tema “Nossa história inspira, nosso futuro transforma”.

