Meu Bairro Acontece leva transmissão de jogo do Brasil à Vila São Pedro em Aquidauana

Vem aí mais uma edição do Meu Bairro Acontece em Aquidauana. A Prefeitura promove o evento no dia 13 de junho, sábado, a partir das 14h, na Vila São Pedro, em frente ao CMEI Ênio Cabral.

A programação inclui a transmissão ao vivo do jogo Brasil x Marrocos, além de diversos atendimentos gratuitos para a comunidade, como emissão de identidade, vacinação, atendimento odontológico, orientação social, serviços do Procon, Casa do Trabalhador, Sala do Empreendedor, cortes de cabelo e atividades para crianças.

O evento contará ainda com festival de prêmios, música ao vivo, atividades para toda a família, doação de mudas e educação ambiental. A organização convida os moradores a marcar amigos, convidar vizinhos e participar desse grande momento de integração e cidadania.

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