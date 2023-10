Micro-ônibus são destruídos pelo fogo em Aquidauana

Ronald Regis

No final da manhã de hoje, 02, dois micro-ônibus da marca Volare, pertencente a Secretaria Municipal de Educação ficaram totalmente destruídos pelo fogo, no estacionamento do Artefatos da Prefeitura de Aquidauana, no bairro Santa Terezinha. A causa do incêndio a ainda é apurada.

O Bombeiro Militar, Fábio dos Santos Figueiredo, destacou que a equipe foi acionada via 193.

"Quando nós chegamos no local, constatamos os fatos que haviam dois ônibus escolares em chamas. Rapidamente fizemos isolamento do local e armamos uma linha para combate, até a extinção das chamas".

O trabalho foi feito para evitar a propagação para outros veículos, conforme o militar.

Foram usados aproximadamente 3 mil litros de água e cinco militares trabalharam na contenção das chamas. O incêndio não teve feridos, apenas danos materiais.

O delegado da 1ª Delegacia da Polícia Civil, Luis Fernando Domingos Mesquita foi até o local e informou que as medidas e providências foram tomadas.

"Agora tudo será apurado. Ainda não tem como apontar a causa do incêndio. A perícia criminal que vai dizer, com base no laudo, será elaborada com base no trabalho que foi iniciado. Quando tivermos mais informações, a polícia civil vai repassar essas informações para mídia local."

A Secretária Municipal de Educação, Wilsandra Beda, falou sobre o ocorrido.

"O mais importante é que as crianças não vão ficar a desassistidas, vamos colocar ônibus para repor esse dois e também não houve danos humanos, bens a gente coloca novos, vamos ver o que vamos conseguir fazer", pontuou.



Veja mais fotos: