Militares salvam vida de homem que ameaçava suicídio após 5h de negociação

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros se empenharam no salvamento / Divulgação

Militares da Polícia e do Corpo de Bombeiros conseguiram salvar a vida de um morador de Anastácio que ameaçava suicídio após 5 horas de negociação. O caso ocorreu na última quinta-feira (23), mas só foi divulgado hoje (1) pelas autoridades.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela ex-mulher do suspeito, pois ele teria invadido sua casa. A mulher possui medida protetiva contra o ex e teme pela vida. Ao chegar ao local, os militares encontraram o rapaz dentro do imóvel.

Ele se recusou a sair, disse que sabia que seria detido, se trancou na casa e passou a fazer ameaças contra sua própria vida. Conforme a ocorrência, o homem se apossou de uma faca e dizia que iria cometer suicídio cravando a lâmina no peito.

Diante da gravidade a PM solicitou apoio da Força Tática que isolou o local e o comparecimento do Corpo de Bombeiros para os primeiros socorros.

A situação ficou crítica e o rapaz ficava cada vez mais nervoso. Ele chegou a pegar outras facas e colocar na cintura, ameaçando a todo momento tirar a própria vida e se escondendo no corredor da casa que além de trancada, estava com um cabo de vassoura em uma porta e um botijão de gás em outra para impedir a entrada.

As equipes de segurança ficaram por horas em negociação com o suspeito. Técnicas de verbalização, contenção de crise e isolamento foram utilizadas. Passados quase 5 horas de negociação, o rapaz foi finalmente convencido a se manter vivo. Ele largou as facas e recebeu socorro dos profissionais.

Após receber atendimento, ele foi detido e encaminhado a Delegacia de Polícia de Anastácio, onde o boletim de ocorrência foi registrado como desobediência a medida judicial e tentativa de suicídio.