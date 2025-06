Milton Vicente lança 36º e último livro e inspira as manhãs de centenas de leitores

"É um livro muito especial. São as mensagens que escrevo todas as manhãs. É um prazer muito grande escrever", afirmou Milton, emocionado ao falar sobre o projeto que encerra oficialmente sua jornada literária, iniciada há décadas. Com uma escrita afetuosa e inspiradora, ele enviou exemplares do novo título para 366 pessoas.

Mensagens das Manhãs chega como o 36º livro publicado por Milton Vicente, que ao longo dos anos se tornou figura querida e respeitada por seu compromisso com a cultura local e sua generosidade com os leitores. A obra representa o encerramento de um ciclo, mas também a consolidação de um legado literário marcado pela simplicidade, espiritualidade e sensibilidade.

Não é a primeira vez que o autor promove ações de distribuição gratuita de seus livros. Em 2020, Milton fixou uma faixa comemorativa na praça central do distrito de Piraputanga e distribuiu 800 exemplares gratuitamente para a comunidade. O gesto se repetiu com entusiasmo em 2021, quando entregou mais 500 livros, e novamente em 2022, com 400 cópias doadas.

Seu compromisso com a disseminação da leitura vai além das palavras: é um gesto concreto de amor à arte, à escrita e às pessoas. Milton acredita que as mensagens que escreve diariamente têm o poder de tocar corações, mudar perspectivas e despertar sentimentos positivos — e é isso que sempre buscou compartilhar com o público.

Com Mensagens das Manhãs, Milton encerra sua carreira como escritor com a mesma leveza com que a construiu: escrevendo para iluminar o dia de alguém. E mesmo que este seja seu último livro, as suas palavras continuarão ecoando em cada leitor que teve a sorte de cruzar com suas mensagens.

Milton Vicente Ferreira deixa um legado de amor à literatura e à partilha, mostrando que os livros não precisam apenas ser lidos — eles podem ser vividos e oferecidos como presentes.