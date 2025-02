Ministra Simone Tebet visita Aquidauana para anunciar investimentos

Ministra Simone Tebet / Pedro França - Agência Senado

Aquidauana receberá, na próxima segunda-feira (17), a visita da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão. A agenda inclui reuniões com autoridades locais e o anúncio de investimentos em mobilidade e infraestrutura, atendendo demandas da região.



Reforço no desenvolvimento



A visita reforça o compromisso do governo federal com o desenvolvimento do interior de Mato Grosso do Sul, trazendo avanços para a mobilidade urbana e a logística regional. Em Aquidauana, a ministra e o diretor do DNIT anunciarão investimentos para a conclusão da obra da BR-419 e a construção de um novo acesso ao Rodoanel, medidas que devem melhorar o tráfego, impulsionar a economia e beneficiar a população.



Já em Anastácio, o prefeito Cido apresentará um pedido formal para a construção de acessos aos bairros Cristo Rei e Jardim Independência, localizados do outro lado da BR-262. A proposta visa garantir mais segurança e mobilidade aos moradores, além de facilitar a integração da cidade.



Impacto para a região



As melhorias na infraestrutura viária são aguardadas há anos por moradores e empresários da região. A conclusão da BR-419 e o novo acesso ao Rodoanel de Aquidauana devem facilitar o escoamento da produção local, fortalecer o comércio e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.



Com a presença de Simone Tebet, que tem forte ligação com Mato Grosso do Sul, a expectativa é que os investimentos saiam do papel e tragam impactos positivos para a região.