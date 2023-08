Missa celebra ação de graças e bênçãos pela cidade

Na noite dessa quinta-feira, 3, aconteceu na Igreja Matriz de Aquidauana, a Missa do Santíssimo e, também, alusiva aos 131 anos de Aquidauana.

Essa missa que integra a programação do aniversário da cidade, foi celebrada pelo Pároco Padre Paulo do Nascimento de Sousa, e a parte musical da celebração ficou por conta da banda “Os Homens de Deus”.

Em momento de sua fala, o pároco abençoou o município, autoridades, servidores públicos e destacou: “abrir os festejos com a Santa Missa é benção, que Deus conduza e de fôlego para vocês, especialmente, neste mês de agosto com tantas obras a serem inauguradas. Para nós, é uma imensa alegria celebrar os 131 anos desta cidade acolhedora e poder abençoar todos vocês e todas as obras que estão sendo inauguradas.”.

Participaram da celebração solene, o prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza e a filha Maria Clara, os secretários municipais: Marluce Luglio (Administração), Wanderley Mariano (Meio Ambiente), Paula Polini (Produção), Josilene Rodrigues (Assistência Social), Patricia Panachuki (Saúde), Ernandes Peixoto (Finanças), Wellington Moresco (FEMA), Flávio Gomes (Trânsito), Neyva Brum (Chefe de Gabinete), Luzia Cunha (Assessora Especial do Gabinete), e demais integrantes da equipe da prefeitura; vereadores Nilson Pontim (presidente), Humberto Torres e Sebastiãozinho do Taboco.