Missa de 7º dia da ex-primeira dama Maria Tereza acontece nesta terça-feira na igreja Matriz

Missa de Sétimo Dia acontece nesta terça / Divulgação

A missa de sétimo dia da ex-primeira dama de Aquidauana, Maria Tereza Ferraz Ribeiro, acontece nesta terça-feira (7), às 19h30, na Igreja Matriz, Centro.

Mãe do atual prefeito aquidauanense Odilon Ribeiro (PSDB) e do pecuarista, Zelito Ribeiro, morreu no dia 1 de março, em Campo Grande. Maria Tereza estava em tratamento médico na Capital quando faleceu.

Na semana passada, a prefeitura de Aquidauana decretou luto oficial de três dias pela morte. Em junho próximo, ela completaria 85 anos.

História

Natural de Lins (SP), nasceu em 20 de junho de 1938, filha do casal Odilon Leite Ferraz e Senhorinha de Campos Pacheco Ferraz.

Em 1974, a senhora Maria Tereza casou-se com o senhor Fernando Luiz Alves Ribeiro, carinhosamente chamado por todos de "Tico Ribeiro", ex-prefeito de Aquidauana por três mandados. Ao lado de Tico Ribeiro, constituíram família, vindo a nascer os filhos Zelito e Odilon. Juntos escreveram uma bela história de trabalho em Aquidauana.

Dona Maria Tereza curtia os momentos em família, desfrutando da companhia dos filhos, das noras Maria Eliza e Fabricia Fleury e dos netos: Maria Clara, Maria Tereza, Isabelle, Zelito Filho e José Fernando.

A senhora Maria Tereza sempre que podia estava presente nos eventos públicos do município, conversando, contando histórias e agraciando a todos com sua sutileza e delicadeza nos gestos e em suas palavras.