Missa de 7º dia de Catarina Alvarenga será na quarta em Aquidauana

A missa de sétimo dia da aquidauanense Catarina Andreza de Oliveira Alvarenga, será realizada na noite de quarta-feira (24), às 19h, na igreja Perpetuo Socorro, em Aquidauana.



Viúva do pastor Alvarega, Catarina morreu no dia 17, aos 87 anos de causas naturais. Ela deixa três filhas, seis netos e oito bisnetos.



O pastor Alvarenga era sócio fundador do Clube Arpa de Arpa de Aquidauana e morreu de problemas respiratórios em 2020.