Missa de 7º dia de MÃ´nica Borges serÃ¡ celebrada em Aquidauana e MaringÃ¡

Familiares, amigos e pessoas que conviveram com a empresária Mônica Aparecida Borges se reúnem nesta quinta-feira para as missas de 7º dia em sua memória. Em Aquidauana, a celebração acontecerá às 19h30, na Igreja Matriz, reunindo a comunidade que acompanhou sua trajetória marcante na cidade.

Já em Maringá, onde ela faleceu e foi sepultada, a missa será celebrada às 18h30, na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, conhecida como Catedral de Maringá.

Mônica Borges faleceu aos 66 anos, deixando uma história de trabalho, empreendedorismo e contribuição significativa para a vida social e empresarial de Aquidauana. Nascida no Paraná, ela viveu na cidade sul-mato-grossense entre 1986 e 2010, período em que construiu uma trajetória de destaque.

Ao lado do ex-marido Arthur Viana, esteve à frente da tradicional Panificadora Viana, referência na panificação e confeitaria nas décadas de 1990 e 2000. O estabelecimento se destacou pelo padrão diferenciado de qualidade, oferecendo produtos selecionados e trazendo para a região itens da alta gastronomia presentes nos grandes centros.

A mesma dedicação esteve presente no Monica’s Buffet, responsável por alguns dos eventos mais elegantes e memoráveis da história social de Aquidauana. Casamentos, réveillons, aniversários e grandes recepções levaram sua assinatura, incluindo celebrações de personalidades importantes da cidade e do estado.

Além disso, Mônica e Arthur também foram proprietários da Viana Antárctica Distribuidora, ampliando a atuação empresarial no comércio local.

Reconhecida como uma grande referência na área de eventos, Mônica também formou e orientou muitos profissionais, como garçons, cozinheiras e colaboradores do setor, transmitindo disciplina, organização e um padrão elevado de qualidade.

Mesmo após retornar ao Paraná, ela mantinha laços afetivos com Aquidauana, visitando a cidade especialmente para encontros com amigas e pescarias nos rios da região.

Mônica deixa o filho Bruno Borges Viana e a memória do filho Diogo Borges Viana, falecido em 2014, além de amigos, ex-colaboradores e clientes que guardam lembranças de sua generosidade e talento.

Durante este momento de saudade, o filho Bruno escreveu uma homenagem emocionante à mãe:

Cuidar das pessoas era uma das coisas que a Mônica mais gostava de fazer e isso demonstra o quão linda foi a sua passagem aqui na Terra. Estava sempre atenta às necessidades de todos, sempre pronta a servir. Hoje sentimos uma saudade que machuca o peito, mas ao mesmo tempo uma gratidão que ajuda a amenizar essa dor. Gratidão por termos tido o privilégio de conviver com uma pessoa que deixou um legado. Amou o próximo, na maioria das vezes, mais que a si mesma. Sempre com devoção e zelo, a Mônica foi Filha, Irmã, Esposa, Mãe, Sogra, Avó, Amiga, Patroa; e nunca será esquecida. A Manu já conseguiu te reencontrar entre as estrelas no céu. A mais brilhante é você, olhando por todos nós. Que Deus a receba em Sua infinita misericórdia e nos dê força para transformar a dor em lembrança cheia de luz. Que Nossa Senhora a conduza e que sua memória continue viva em cada gesto de amor que aprendemos com você. Obrigada, Mônica, por tudo o que foi e sempre será em nossas vidas.

Aquidauana, que tantas vezes celebrou momentos especiais organizados por Mônica, agora se reúne em oração e gratidão por sua vida e legado. Nesta quinta-feira, a cidade presta mais uma homenagem à mulher que transformou trabalho em arte e eventos em lembranças eternas.