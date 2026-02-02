Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 11:53

Missa de Ação de Graças apresenta novo altar da Igreja Matriz de Aquidauana

A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Pedro Cesário de Palma e pelo Pároco de Aquidauana, Padre Paulo Souza

02/02/2026

Pascom

A Igreja Matriz de Aquidauana viveu um momento especial de fé e gratidão na noite deste domingo (01), com a celebração de uma Missa de Ação de Graças em intenção da reforma do templo, especialmente pela finalização da pintura interna e externa e, principalmente, pela nova adaptação do seu santo altar.

A celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Pedro Cesário de Palma, e reuniu fiéis, lideranças pastorais e membros da comunidade, que acompanharam de perto as mudanças realizadas no espaço sagrado, fruto de um processo de adequação litúrgica e cuidado com o patrimônio religioso.

Cristo no centro da celebração

Uma das principais mudanças observadas pelos fiéis foi a nova disposição do presbitério, especialmente no que diz respeito ao sacrário e às imagens. Antes, a belíssima imagem da padroeira de Aquidauana, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ocupava o centro. Com a reforma, a imagem foi colocada em posição de destaque lateral, assim como o sacrário, enquanto uma cruz passou a ocupar o centro, evidenciando Jesus Cristo como o foco central da liturgia.

A alteração segue as orientações da Instrução Geral do Missal Romano (IGMR) e do Guia Litúrgico-Pastoral da CNBB, que indicam que o espaço central do presbitério deve ser reservado à representação de Cristo. Conforme o documento:

“As imagens podem ser colocadas próximas à entrada, nas laterais do presbitério ou no corpo do espaço, próximas da assembleia. O centro do presbitério, a parte de trás do altar, seja reservada para o Cristo, que pode ser representado como crucificado, ressuscitado, bom pastor, transfigurado etc.” (Guia Litúrgico-Pastoral da CNBB, item 9 – O lugar dos santos)

Reformas que acompanham a caminhada da Igreja

Esta não é a primeira reforma realizada na Igreja Matriz. Ao longo do tempo, o templo passou por diversas adequações significativas. Entre elas, fiéis mais antigos recordam a retirada das muretas que separavam o altar do público em geral, uma mudança que aproximou a assembleia do espaço celebrativo, favorecendo a participação dos fiéis.

Outras transformações importantes incluem a reorganização da mesa do altar, a adequação da sacristia, além da mudança da pia batismal, que anteriormente ficava no fundo da igreja e passou a ocupar um local mais apropriado, com maior visibilidade e sentido simbólico dentro do espaço litúrgico.

Também o jardim no entorno da igreja recebeu cuidados e melhorias ao longo das reformas, contribuindo para a beleza do conjunto arquitetônico e para o acolhimento dos fiéis desde a chegada ao templo.

Sentido litúrgico e espiritual

Durante a celebração, Dom Pedro e o Pároco de Aquidauana, Padre Paulo Souza destacaram que as mudanças não têm apenas caráter estético, mas sobretudo litúrgico e teológico, reforçando que a organização do espaço celebra aquilo que a Igreja crê: Cristo como centro da fé e da Eucaristia. A adaptação do altar e do presbitério busca favorecer a participação consciente da assembleia e a fidelidade às normas da Igreja.

A reforma também contempla a pintura interna e externa, que trouxe renovação visual ao templo, valorizando o ambiente de oração e acolhimento para os fiéis.

Gratidão e compromisso da comunidade

A Missa de Ação de Graças foi marcada por um clima de emoção e reconhecimento pelo esforço coletivo da comunidade paroquial, que contribuiu para a realização da reforma por meio de doações, trabalho voluntário e oração constante.

A celebração deste domingo simbolizou não apenas a conclusão de etapas importantes da reforma, mas também o compromisso da Igreja Matriz de Aquidauana em cuidar do espaço sagrado, respeitando as orientações litúrgicas e fortalecendo a vivência da fé do povo aquidauanense.

