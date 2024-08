Missa de Ação de Graças marca nesta noite o aniversário de Aquidauana

O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana anunciou uma série de eventos para marcar o 132º aniversário da cidade. A programação inclui uma missa especial nesta quinta-feira (8) e um casamento comunitário amanhã (9), entre outras atividades que prometem celebrar a rica história e a vitalidade da comunidade local.

Hoje a cidade terá a Missa de Ação de Graças às 19h30, que ocorrerá na Igreja Matriz de Aquidauana, localizada na Praça Imaculada Conceição, no Centro da cidade. A celebração religiosa visa agradecer pelos 132 anos de história e desenvolvimento da cidade.

No dia seguinte, 9 de agosto, sexta-feira, Aquidauana receberá um Casamento Comunitário às 17h30 no Clube Arpa. Este evento será uma oportunidade para várias casais se unirem em matrimônio em uma cerimônia coletiva, reforçando os laços de união e a comunidade.

A programação de aniversário da cidade continua ao longo do mês com uma variedade de eventos culturais, esportivos e sociais. A 55ª ExpoAqui, uma das principais atrações, terá início no dia 14 de agosto e contará com rodeios, shows e uma série de atividades gratuitas para a população. A festa vai até o dia 18 de agosto, com apresentações de artistas renomados e competições de rodeio.

Outros eventos significativos incluem a reinauguração da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro em 20 de agosto e a inauguração da Casa "Rubens Corrêa" e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) no dia 30 de agosto. Além disso, a Feira da Estação, uma edição especial de aniversário, será realizada no último sábado do mês, 31 de agosto, oferecendo uma experiência única para os moradores e visitantes.

A cidade de Aquidauana está preparada para um mês vibrante de celebrações e eventos que destacam sua história e cultura, prometendo um agosto repleto de atividades para todos os gostos e idades.