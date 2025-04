Missa de Ramos abre a Semana Santa em Aquidauana com celebrações e procissão

O Pantaneiro

A Missa de Ramos em Aquidauana, que marca o início da Semana Santa, aconteceu na manhã deste domingo, 13 de abril de 2025.

A Paróquia Imaculada Conceição realizou a celebração matinal e também tem previsão de celebração na Igreja Matriz às 19h30.

As missas terão início nos fundos da Matriz, com a tradicional bênção dos ramos e procissão, simbolizando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.

A comunidade é convidada a trazer seus ramos para participar das celebrações.

Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, a Paróquia transmitirá a Missa de Ramos ao vivo através de seu canal no YouTube.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

Na segunda-feira, 14 de abril, haverá a Hora Santa do Senhor, com meditação do Evangelho de João 12,1-11, às 19h, em todas as comunidades. Já na terça-feira, 15, será realizada a tradicional Procissão do Encontro, com concentração às 18h30 e início às 19h. As mulheres sairão da Igreja Matriz refletindo sobre as Sete Dores de Maria, enquanto os homens partirão da Comunidade Perpétuo Socorro, meditando sobre as Sete Últimas Palavras de Jesus. O encontro ocorrerá na Comunidade Nossa Senhora das Dores.



Na quarta-feira, 16 de abril, haverá missas com novena às 6h, 15h e 19h na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 23h, será celebrado o tradicional Ofício de Trevas, na Igreja Matriz.

A Quinta-feira Santa, 17 de abril, marca a Missa da Ceia do Senhor com o Rito do Lava-Pés, realizada nos diversos setores paroquiais: às 18h na Comunidade São José (Setor São Lucas); às 19h nas comunidades Santa Rosa de Lima (Setor São Marcos) e Nossa Senhora Aparecida (Setor São Matheus); e às 19h30 na Igreja Matriz (Setor São João). Ao final das celebrações, todas as imagens sacras serão cobertas.



Na Sexta-feira da Paixão, 18 de abril, a programação começa com Adoração ao Santíssimo Sacramento na Matriz, das 6h às 14h. Às 15h, será realizada a Celebração da Paixão do Senhor em todas as comunidades, seguida pela procissão e veneração ao Cristo Morto na Matriz. Às 18h, a Avenida Pantaneta será palco da encenação "Ode à Paixão de Cristo", reunindo arte, fé e emoção em um espetáculo aberto ao público.

No Sábado Santo, 19 de abril, acontece a Solene Vigília Pascal, com Adoração ao Santíssimo das 21h às 00h na Matriz. A missa será realizada às 18h, de forma única, na Igreja Matriz.

Encerrando a programação, o Domingo de Páscoa, 20 de abril, contará com celebrações em todas as comunidades: às 7h nas comunidades Nossa Senhora das Dores, Sagrada Família e São José (em conjunto com a Comunidade São Pedro); às 8h30 na Igreja Matriz, Santo Antônio e Santa Terezinha; às 18h nas comunidades Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora Aparecida; e às 19h30 nas comunidades Nossa Senhora de Fátima, Santa Rosa de Lima e Igreja Matriz.

