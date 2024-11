Missa de 7º dia em memória a Francisco Assis é celebrada na quarta-feira

Arquivo pessoal

Na próxima quarta-feira, será celebrada a Missa de Sétimo Dia em memória de Francisco de Assis Carvalho, mais conhecido como Chico da Auto Peças Universal, que faleceu aos 70 anos em Aquidauana.

A missa será realizada a partir das 19h, na igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro.

Francisco sofreu um infarto e sua partida deixa uma lacuna significativa no comércio local e no coração dos aquidauanenses

Reconhecido por seu pioneirismo no ramo de autopeças, ele foi o proprietário da tradicional Auto Peças Universal, empresa com mais de 60 anos de atividade que contribuiu ativamente para o desenvolvimento econômico do município.

Chico nasceu em 4 de outubro de 1954 e construiu uma vida marcada pela dedicação ao trabalho e ao apoio à comunidade. Casado há 50 anos com Marcilene Carvalho, formou uma família ao lado de seus três filhos: Milton, Leandro e Leonardo. Além de empresário de sucesso, Chico era também uma presença constante no esporte local, especialmente no futebol. Em sua trajetória, destacou-se como presidente do Aquidauanense Futebol Clube, investindo recursos próprios para fortalecer a equipe em uma época de escasso apoio público.

A missa representará uma oportunidade para a comunidade relembrar e agradecer por tudo que Chico proporcionou à cidade, seja como empresário visionário, seja como apoiador do futebol local. Seu legado é lembrado com carinho e gratidão, especialmente por aqueles que, ao longo dos anos, encontraram nele um verdadeiro exemplo de dedicação e amor pela cidade e por seus habitantes.