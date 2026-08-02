Missa em Ação de Graças celebra os 134 anos de Aquidauana neste domingo

A missa, que acontecerá às 19:30, integra o calendário oficial das festividades de aniversário da cidade e representa um dos momentos mais tradicionais das comemorações
Igreja Matriz em Aquidauana / O Pantaneiro
Como parte da programação comemorativa pelos 134 anos de Aquidauana, será celebrada neste domingo (2), às 19h30, uma Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz Imaculada Conceição.
A celebração reúne autoridades, fiéis e a comunidade para um momento de fé, gratidão e reflexão pela história do município, fundado em 15 de agosto de 1892 e reconhecido por sua importância histórica, cultural e econômica para Mato Grosso do Sul.
A missa integra o calendário oficial das festividades de aniversário da cidade e representa um dos momentos mais tradicionais das comemorações, reunindo moradores para agradecer pelas conquistas alcançadas ao longo dos 134 anos de história e renovar os votos de esperança por um futuro de desenvolvimento e prosperidade.
Com o tema "Nossa história inspira, nosso futuro transforma", a programação de aniversário destaca o legado construído ao longo das gerações e reforça o compromisso com o crescimento de Aquidauana.
A celebração será realizada na Igreja Matriz Imaculada Conceição, com início às 19h30, e é aberta à participação de toda a comunidade.
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