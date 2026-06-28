Acessibilidade

28 de Junho de 2026 • 19:38

Buscar

Últimas notícias
X
FÉ E DEVOÇAO

Missa solene emociona fiéis e encerra Festa de Perpétuo Socorro em Aquidauana

A celebração reuniu um grande número de fiéis, que participaram de um momento marcado pela fé, devoção e renovação da missão da comunidade

Redação

Publicado em 28/06/2026 às 19:06

Atualizado em 28/06/2026 às 19:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Bairro Alto, em Aquidauana, encerrou na noite deste sábado (27) a programação em homenagem à sua padroeira com uma emocionante Santa Missa Solene. A celebração reuniu um grande número de fiéis, que participaram de um momento marcado pela fé, devoção e renovação da missão da comunidade.

As festividades começaram com o Tríduo, realizado entre os dias 24 e 26 de junho, quando os participantes refletiram sobre o tema "Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, presença de amor em nossas famílias". Durante os dias de preparação, além das celebrações religiosas, a comunidade promoveu momentos de confraternização na praça de alimentação e realizou uma campanha solidária de arrecadação de leite destinada à Associação Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC).

Na missa de encerramento, um dos momentos mais marcantes foi a entrada solene do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conduzido em procissão até o altar sob o olhar emocionado dos fiéis. A ornamentação do ícone principal do altar também chamou a atenção pela beleza: foi emoldurado por mais de 100 rosas amarelas, formando um cenário de fé e delicadeza que encantou todos os presentes.

A celebração foi igualmente especial por marcar a despedida do casal Sarah e Urbano da coordenação da comunidade. Após dois anos de dedicação, trabalho pastoral e serviço à evangelização, eles receberam homenagens e o reconhecimento da comunidade pela missão desempenhada.

Na sequência, foram apresentados os novos coordenadores, Rodrigo e Marília, que assumirão a missão de conduzir a comunidade pelos próximos dois anos. A transição simbolizou a continuidade do trabalho evangelizador e o fortalecimento da caminhada pastoral.

Em um dos momentos mais emocionantes da noite, foram acesas velas representando a luz de Cristo e fé em Nossa Senhora, reforçando a união da comunidade, esperança e a devoção dos fiéis, que acompanharam a cerimônia em clima de oração e gratidão.

Após a celebração, os participantes se reuniram na praça de alimentação para um momento de convivência e confraternização, encerrando as festividades da padroeira em um ambiente de alegria, fé e comunhão.

A Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reafirmou a força da comunidade católica do Bairro Alto, reunindo famílias em dias de oração, solidariedade e celebração da fé, mantendo viva a tradição e a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Estação Ferroviária

Campanha "Cobertor Amigo" é sucesso em Aquidauana

FÉ E DEVOÇAO

Aquidauana: confira a programação do dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Cultura

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

O evento será realizado das 17h às 23h, com entrada gratuita.

Mais uma ocorrência em Aquidauana

Criança de 08 anos que pilotava bicicleta elétrica é socorrida após acidente com carro

Publicidade

Audiência pública

Gestão da Saúde de Aquidauana apresenta balanço do quadrimestre

ÚLTIMAS

QUE SUSTO

Filhotes de jacaré tentam entrar em varanda de casa em Corumbá

Dois filhetes foram resgatados pelos Bombeiros, transportados e devolvidos ao seu habitat natural, sendo soltos em uma área apropriada às margens do Rio Paraguai.

DESTAQUE

Anastácio é destaque estadual no xadrez nos JEMS 2026

Representando com dedicação e talento o município e o CEMAX Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, os enxadristas Éryco Augusto e Enzo Roberto, acompanhados pela professora e técnica Adriana Pariz, obtiveram excelentes resultados na competição.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo