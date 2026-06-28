Missa solene emociona fiéis e encerra Festa de Perpétuo Socorro em Aquidauana

A Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Bairro Alto, em Aquidauana, encerrou na noite deste sábado (27) a programação em homenagem à sua padroeira com uma emocionante Santa Missa Solene. A celebração reuniu um grande número de fiéis, que participaram de um momento marcado pela fé, devoção e renovação da missão da comunidade.

As festividades começaram com o Tríduo, realizado entre os dias 24 e 26 de junho, quando os participantes refletiram sobre o tema "Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, presença de amor em nossas famílias". Durante os dias de preparação, além das celebrações religiosas, a comunidade promoveu momentos de confraternização na praça de alimentação e realizou uma campanha solidária de arrecadação de leite destinada à Associação Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC).

Na missa de encerramento, um dos momentos mais marcantes foi a entrada solene do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conduzido em procissão até o altar sob o olhar emocionado dos fiéis. A ornamentação do ícone principal do altar também chamou a atenção pela beleza: foi emoldurado por mais de 100 rosas amarelas, formando um cenário de fé e delicadeza que encantou todos os presentes.

A celebração foi igualmente especial por marcar a despedida do casal Sarah e Urbano da coordenação da comunidade. Após dois anos de dedicação, trabalho pastoral e serviço à evangelização, eles receberam homenagens e o reconhecimento da comunidade pela missão desempenhada.

Na sequência, foram apresentados os novos coordenadores, Rodrigo e Marília, que assumirão a missão de conduzir a comunidade pelos próximos dois anos. A transição simbolizou a continuidade do trabalho evangelizador e o fortalecimento da caminhada pastoral.

Em um dos momentos mais emocionantes da noite, foram acesas velas representando a luz de Cristo e fé em Nossa Senhora, reforçando a união da comunidade, esperança e a devoção dos fiéis, que acompanharam a cerimônia em clima de oração e gratidão.

Após a celebração, os participantes se reuniram na praça de alimentação para um momento de convivência e confraternização, encerrando as festividades da padroeira em um ambiente de alegria, fé e comunhão.

A Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro reafirmou a força da comunidade católica do Bairro Alto, reunindo famílias em dias de oração, solidariedade e celebração da fé, mantendo viva a tradição e a devoção à Mãe do Perpétuo Socorro.