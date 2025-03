Missas de Quarta-feira de Cinzas serÃ£o realizadas em diferentes comunidades de Aquidauana

Paróquia Imaculada Conceição / Arquivo/ O Pantaneiro

A Paróquia Imaculada Conceição em Aquidauana divulgou a programação das missas para a Quarta-feira de Cinzas, dia 05 de março. As celebrações acontecerão em diversos setores urbanos e também na área rural.



Todas as missas contarão com a distribuição das cinzas, rito que marca o início do tempo litúrgico da Quaresma na tradição católica.



Horários e locais das missas

Setor São Mateus

18h00 - Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Setor São Marcos

19h00 - Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora

Setor São Lucas

19h00 - Comunidade Santa Teresinha

Setor São João

06h00 - Missa e novena na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

15h00 - Novena na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (não haverá novena às 19h no local)

Igreja Matriz

19h30 - Missa com transmissão ao vivo

Área Rural

06h00 - Comunidade São João Batista, Piraputanga - MS



As celebrações marcam o início da Quaresma, um período de 40 dias de preparação espiritual para a Páscoa, com reflexão, oração e penitência. Os fiéis são convidados a participar das missas e vivenciar esse tempo de conversão e renovação da fé.

