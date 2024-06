Moção de Aplauso homenageia Amigos Reliqueiros de Aquidauana

Divulgação / CMA

Na Sessão legislativa realizada na noite de ontem, terça-feira, 4, no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana o vereador Reinaldo Kastanha, vice presidente do Poder Legislativo apresentou nos expressos termos do dispositivo no inciso VI, do § 1º, do art. 168, do Regimento Interno, seja encaminhada Moção de Aplauso aos Amigos Reliqueiros de Aquidauana pela coordenação em parceria com a Prefeitura do 8º Encontro de Relíquias realizado no período de 30 de maio a 02 de junho na Avenida Pantaneta.

Em sua justificativa o vereador Reinaldo Kastanha, vice-presidente da Câmara Municipal enfatizou que a moção apresentada é fruto do reconhecimento pela realização com sucesso do evento em Aquidauana.

De acordo com a Agência de Comunicação da Prefeitura de Aquidauana a festa integra o calendário de eventos e se consolida como uma das programações que atrai visitantes e turistas de várias partes de MS e até fora do Estado.

Evento foi um sucesso - Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O evento teve entrada gratuita para toda a população, movimentou o comércio local, gerando renda para os comerciantes e, também, para os feirantes e vendedores ambulantes, que trabalharam aproveitando o grande fluxo de pessoas no evento, tanto nas noites, como durante as tardes de exposição.

O Encontro de Relíquias é a celebração cultural para quem curte a vibe dos veículos antigos, do comércio de pulgas e itens colecionáveis, além de trazer consigo uma programação musical que transita por repertórios do pop ao rock metal.

O 8º Encontro de Relíquias foi uma realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, com coordenação dos Amigos Reliqueiros de Aquidauana, apoio do Governo do Estado via Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC), Fundação de Turismo (FUNDTUR) e Fundação de Cultura.





*As informações são do site da Câmara de Aquidauana