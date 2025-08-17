Moda feminina brilha na Expoaqui 2025 com Estilo da Rope Country

Durante a Expoaqui 2025, um dos eventos mais aguardados do ano em Aquidauana, o estilo country feminino ganhou destaque especial graças à presença marcante da Rope Country, loja referência na região quando o assunto é moda sertaneja. Com uma vitrine vibrante e looks impecáveis, a marca mostrou que tradição e estilo caminham lado a lado no universo country.

A cada edição da exposição, a Rope Country se supera, e este ano não foi diferente. As mulheres que circularam pelo parque de exposições esbanjaram personalidade com produções completas, que iam das clássicas calças jeans de corte impecável às botas de couro legítimo — um verdadeiro símbolo da moda do campo.

Os chapéus country, sempre presentes, apareceram em versões modernas e com acabamentos detalhados, combinando perfeitamente com camisas xadrez, cintos com fivelas trabalhadas e jaquetas com franjas. Tudo com a curadoria atenta da Rope Country, que preza pela qualidade e autenticidade de cada peça.

“Nosso objetivo sempre foi valorizar a essência do estilo country, mas com um toque de sofisticação. Durante a Expoaqui, queremos que nossas clientes se sintam confiantes, lindas e conectadas com a tradição sertaneja que faz parte da nossa cultura”, comentou Wanderléia Rodrigues, proprietária da Rope Country.

Além de vestir o público feminino com elegância, a Rope Country também contribuiu para a atmosfera única da ExpoAQUI, reforçando a identidade local e o orgulho de pertencer ao coração do Pantanal sul-mato-grossense.

Seja na arena, nos shows ou nos estandes, uma coisa era certa: onde havia estilo, havia Rope Country.