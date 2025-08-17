Acessibilidade

17 de Agosto de 2025 • 22:24

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Moda feminina brilha na Expoaqui 2025 com Estilo da Rope Country

Loja de Aquidauana destaca-se mais uma vez ao apresentar os looks mais autênticos e modernos da moda country durante a tradicional exposição agropecuária.

Redação

Publicado em 17/08/2025 às 21:20

Atualizado em 17/08/2025 às 21:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante a Expoaqui 2025, um dos eventos mais aguardados do ano em Aquidauana, o estilo country feminino ganhou destaque especial graças à presença marcante da Rope Country, loja referência na região quando o assunto é moda sertaneja. Com uma vitrine vibrante e looks impecáveis, a marca mostrou que tradição e estilo caminham lado a lado no universo country.

A cada edição da exposição, a Rope Country se supera, e este ano não foi diferente. As mulheres que circularam pelo parque de exposições esbanjaram personalidade com produções completas, que iam das clássicas calças jeans de corte impecável às botas de couro legítimo — um verdadeiro símbolo da moda do campo.

Os chapéus country, sempre presentes, apareceram em versões modernas e com acabamentos detalhados, combinando perfeitamente com camisas xadrez, cintos com fivelas trabalhadas e jaquetas com franjas. Tudo com a curadoria atenta da Rope Country, que preza pela qualidade e autenticidade de cada peça.

“Nosso objetivo sempre foi valorizar a essência do estilo country, mas com um toque de sofisticação. Durante a Expoaqui, queremos que nossas clientes se sintam confiantes, lindas e conectadas com a tradição sertaneja que faz parte da nossa cultura”, comentou Wanderléia Rodrigues, proprietária da Rope Country.

Além de vestir o público feminino com elegância, a Rope Country também contribuiu para a atmosfera única da ExpoAQUI, reforçando a identidade local e o orgulho de pertencer ao coração do Pantanal sul-mato-grossense.

Seja na arena, nos shows ou nos estandes, uma coisa era certa: onde havia estilo, havia Rope Country.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Parceria

Mara Caseiro Elogia Expoaqui 2025 e anuncia R$ 100 mil para a saúde de Aquidauana

Meteorologia

Sábado de sol forte e calor favorece visita à Expoaqui 2025

Amizade

Mauro do Atlântico recebe prefeitos em celebração aos 133 Anos de Aquidauana

Senador celebra 133 anos de Aquidauana e anuncia recursos para obras

Mauro do Atlântico recebe prefeitos em celebração aos 133 Anos de Aquidauana

Dagoberto destaca R$ 20 milhões em investimentos para Aquidauana

Infraestrutura

Câmara devolve parte do duodécimo para obra de Salão Social no Parque de Exposições

Publicidade

Potência

Dagoberto destaca R$ 20 milhões em investimentos para Aquidauana

ÚLTIMAS

Alerta!

Homem é atacado por cães e fica ferido no bairro Flamboyant em Corumbá

a vítima foi surpreendida pelos animais um deles da raça pitbull e o outro sem raça definida

Fatalidade

Corpo é encontrado boiando no Rio Pacu, na região do Paraguai Mirim

Não foram encontrados documentos pessoais que pudessem auxiliar na identificação da vítima

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo