Morador antigo de Aquidauana, senhor Decorozo morre e deixa saudades

Senhor Decorozo / Arquivo Pessoal

Aquidauana está de luto pela perda de um de seus moradores antigos e queridos, o Senhor Decorozo. Com pesar profundo, a comunidade se despede deste ilustre pantaneiro, que deixou uma marca na história da cidade com suas cavalgadas e comitivas.

A publicação da morte foi feita por Lurdes Batista Monteiro que informou também que nesta quarta-feira, dia 6, seria comemorado o aniversário do senhor Decorozo.

"Como assim? Hoje não seria dia de festa? Seria o seu aniversário! Mas, quis a vida te levar na mesma data em que nasceu. Hoje o céu tá empoeirado. Tá chegando por lá a comitiva do Seu Decorozo, homem valente, de um passado incrível no lombo de cavalo repontando gado pelo Pantanal afora! Foi condutor de boiada e comprador de gado. Hoje apeou lá no céu estalando seu piraim e botando a cela no parapeito da cidade celestial", disse em trecho da homenagem a dona Lurdes que também acrescentou que ele era um homem alegre, de sorriso fácil e dançador de polca, rancheira e guarânias.

"Contador de histórias vividas num passado pantaneiro que já virou relíquia. Vá com Deus, Seu Decorozo! Ficarei com a gratidão de ter tido a sua consideração e apreço! Sentirei saudades das nossas prosas em que me contava suas lembranças e ríamos de suas aventuras que não foram poucas. Descanse em paz aí no Reino da Glória!", terminou a publicação.

O Senhor Decorozo era uma figura respeitada e estimada por todos que tiveram a honra de conhecê-lo. Com seus anos de vivência em Aquidauana, ele se tornou um verdadeiro guardião das tradições locais, uma enciclopédia viva de histórias e memórias que preservava com carinho.

Nas redes sociais, a comoção e as homenagens não param de crescer. Vizinhos, parentes e amigos acompanham suas lembranças e expressam suas saudades do Senhor Decorozo. Seu sorriso afável e sua generosidade tocaram muitos corações, deixando um legado de amor e solidariedade.

Ainda não há informações sobre o velório e a despedida final deste querido da comunidade aquidauanense. E assim que houver será informada no site O Pantaneiro.