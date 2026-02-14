Acessibilidade

14 de Fevereiro de 2026

Susto

Morador de Aquidauana chega em casa e encontra jacaré na garagem

Alexandre Périco comemorou o desfecho sem feridos e com uma história no mínimo curiosa para contar.

Redação

Publicado em 14/02/2026 às 07:57

Atualizado em 14/02/2026 às 08:06

Arquivo Pessoal

Um morador de Aquidauana viveu um susto e tanto nesta semana ao chegar em casa depois do trabalho e encontrar um visitante inesperado na garagem: um jacaré — e não um filhote — repousando no local.

De acordo com o relato ao O Pantaneiro, Alexandre Périco percebeu algo incomum e, ao se aproximar, teve certeza do que estava diante de si. Sem se arriscar, manteve distância e imediatamente acionou a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA) para atendimento especializado.

Equipes da PMA se deslocaram até o endereço, realizaram o resgate do animal com toda segurança e o retiraram da área urbana com o uso de equipamentos adequados, evitando riscos ao jacaré e às pessoas no entorno. O caso chamou a atenção de vizinhos, que acompanharam a movimentação.

A possível causa: a enchente que atingiu Aquidauana nos últimos dias pode ter levado o jacaré a se deslocar em busca de locais secos e seguros, levando-o a entrar inadvertidamente em áreas residenciais — um fenômeno que já foi registrado em outras ocasiões após eventos extremos de chuva e cheia em regiões ribeirinhas.

Após a captura, o jacaré foi levado para uma área apropriada e devolvido ao seu habitat natural, longe de áreas urbanas. O morador, apesar do susto, comemorou o desfecho sem feridos — e com uma história no mínimo curiosa para contar.

