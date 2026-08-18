Morador de Aquidauana desaparecido após deixar hospital é encontrado

João Mário de Castro, 69 anos, foi encontrado em Campo Grande / Divulgação

João Mário de Castro, 69 anos, morador de Aquidauana que estava desaparecido após deixar o Hospital Regional de Campo Grande, foi encontrado nesta segunda-feira (17). A família do idoso entrou em contato com a reportagem de O Pantaneiro e confirmou a informação.

O homem havia sido transferido para a capital para receber atendimento médico e deixou a unidade sem comunicar ninguém. O desaparecimento mobilizou familiares, que passaram a procurar por informações sobre seu paradeiro e divulgaram um pedido de ajuda.

O caso havia sido registrado na Polícia Civil como desaparecimento de pessoa. Conforme o boletim de ocorrência, João ainda usava roupas hospitalares quando saiu da unidade por receio de realizar uma cirurgia e, desde então, eram realizadas buscas para localizá-lo.

De acordo com os familiares, João Mário está bem e permanece em um hospital no bairro Amambai. A prima do idoso agradeceu a todos que compartilharam as informações.