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Morador de Aquidauana desaparecido após deixar hospital é encontrado

Família entrou em contato com o jornal/site O Pantaneiro e confirmou a informação; idoso era procurado na capital desde o fim de semana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/08/2026 às 08:19

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João Mário de Castro, 69 anos, foi encontrado em Campo Grande / Divulgação

João Mário de Castro, 69 anos, morador de Aquidauana que estava desaparecido após deixar o Hospital Regional de Campo Grande, foi encontrado nesta segunda-feira (17). A família do idoso entrou em contato com a reportagem de O Pantaneiro e confirmou a informação.

O homem havia sido transferido para a capital para receber atendimento médico e deixou a unidade sem comunicar ninguém. O desaparecimento mobilizou familiares, que passaram a procurar por informações sobre seu paradeiro e divulgaram um pedido de ajuda.

O caso havia sido registrado na Polícia Civil como desaparecimento de pessoa. Conforme o boletim de ocorrência, João ainda usava roupas hospitalares quando saiu da unidade por receio de realizar uma cirurgia e, desde então, eram realizadas buscas para localizá-lo.

De acordo com os familiares, João Mário está bem e permanece em um hospital no bairro Amambai. A prima do idoso agradeceu a todos que compartilharam as informações.

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