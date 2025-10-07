Morador de Aquidauana há dez anos, Wilson Castelar morre em Campo Grande

Ele foi vítima de câncer, doença contra a qual vinha realizando tratamento há quase dois anos
Arquivo Pessoal
Morreu nesta terça-feira (7), em Campo Grande, aos 65 anos, Wilson Antunes Castelar. Ele foi vítima de câncer, doença contra a qual vinha realizando tratamento há quase dois anos. Castelar deixa um filho e duas netas.
Natural de outra região, ele se mudou para Aquidauana há cerca de dez anos e passou a residir na cidade, onde trabalhou como pedreiro, eletricista e prestador de serviços gerais. Segundo pessoas próximas, ele mantinha forte vínculo com a comunidade local, embora não tivesse familiares na região.
O velório ocorre nesta terça-feira (7), a partir das 10h, na Rua Francisco dos Anjos, nº 442, Bairro Pioneiros, em Campo Grande. O sepultamento está previsto para as 15h30, no Cemitério Memorial Park, também em Campo Grande.
