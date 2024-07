Morador de Aquidauana, idoso perde quase R$ 5 mil em golpe

Idoso, de 77 anos, caiu em um golpe por telefone e teve uma perda de quase R$ 5 mil. Ele procurou a delegacia e registrou a ocorrência na segunda-feira (8).

Segundo informações, o idoso estava em casa quando recebeu uma ligação de uma pessoa se identificando como atendente do banco.

Na linha, a mulher perguntou à vítima se ele tinha feito um pix de R$ 4 mil e então, o homem negou.

A suposta atendente pediu para ele confirmar os dados e falou ser necessário trocar a senha do aplicativo do banco, orientando-o a procurar a agência física em um outro dia.

Quando o idoso suspeitou do golpe, já não conseguia mais acessar o aplicativo do banco e através do extrato bancário, percebeu que os criminosos fizeram três empréstimos no nome do homem e ainda utilizaram o limite da conta corrente dele, somando um prejuízo de R$ 4,9 mil.

Ele procurou seus direitos junto à instituição financeira e registou o boletim de ocorrência.