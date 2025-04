Morador de Aquidauana perde R$ 13,6 mil em golpe no WhatsApp

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um morador da região de Taunay, em Aquidauana, de 53 anos, foi vítima de um golpe e perdeu R$ 13,6 mil após clicar em um link suspeito enviado por WhatsApp. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e serve de alerta para os riscos crescentes de crimes digitais.

De acordo com o relato da vítima à polícia, ele recebeu uma mensagem que aparentava ser do Banco do Brasil. Sem desconfiar da fraude, clicou no link recebido. Mesmo sem informar senhas ou dados pessoais, criminosos conseguiram abrir contas bancárias em seu nome e realizar transferências de todo o valor da sua conta original para as novas contas fraudulentas.

O caso chama atenção para as táticas cada vez mais sofisticadas usadas por golpistas, que conseguem roubar dados e acessar informações bancárias apenas com o clique em links maliciosos.

Autoridades reforçam a importância de cuidados simples para evitar esse tipo de crime, como:

Não clicar em links enviados por fontes desconhecidas;

Conferir se o remetente da mensagem é oficial;

Nunca fornecer dados pessoais ou bancários fora dos canais seguros;

Em caso de dúvida, procurar diretamente a agência bancária.

A Polícia Civil investiga o caso e orienta a população a manter atenção redobrada para evitar novos golpes.