Moradora de Aquidauana pede ajuda para pagar contas de energia elétrica em atraso

Mulher pede ajuda para quitar contas de luz / Arquivo Pessoal

Suely Vera Cabral de Carvalho, residente na Rua Raimundo Damasceno, bairro São Francisco, em Aquidauana, encontra-se numa situação difícil e pede a ajuda da população para quitar contas de energia elétrica em atraso. Com uma única geladeira e um ventilador em sua residência, Suely não consegue entender por que suas faturas de luz têm aumentado consideravelmente, chegando a valores que ultrapassam R$ 6 mil.

Suely afirma que é missionária de uma igreja evangélica local, onde mora aos fundos do salão onde funcionava os cultos. Ela diz que trabalha no auxílio a pessoas necessitadas, que já forneceu sopão para os menos afortunados, resgatou jovens do mundo das drogas e realiza até hoje atividades de evangelização na região. No entanto, atualmente, Suely justifica que enfrenta uma situação financeira delicada devido às despesas com energia elétrica acumuladas.

Ela explica que o local em que mora é aos fundos do salão onde funcionava a igreja e que antigamente pagava junto. Porém, segundo ela, atualmente não acontece mais cultos no local, por isso, não conseguiu mais pagar as contas.

Suely diz que já havia parcelado R$ 6 mil em contas, mas que com os valores vindo entre R$ 300 e R$ 500 por mês não consegue mais pagar, pois juntando tudo por vezes ultrapassa R$ 1 mil. Ela foi questionada se ainda há realizações de atividades no salão da frente, pois isso poderia interferir no saldo da fatura, mas negou.

"Não tem mais culto. Sempre [a conta] veio junto, mas não tão alto assim. Quando tinha a igreja pagava. No culto entrava a oferta e pagava. Eu oro por tanto pelas pessoas, coloco até no meu status pra me ajudarem, mas não teve ninguém ainda", lamentou a mulher.

A moradora, em busca de apoio solidário, solicita à população que esteja disposta a contribuir para que ela possa quitar essas dívidas urgentes por meio do PIX, utilizando o número de telefone 67992806740.

