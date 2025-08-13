Morre aos 64 anos Oliva Souza, moradora querida do bairro da Exposição

Ao longo dos anos, Olívia construiu uma trajetória marcada pela simpatia, generosidade e forte vínculo com a comunidade / Arquivo Pessoal

Morreu nesta terça-feira (12), no Hospital Regional de Aquidauana, Oliva Souza, de 64 anos, vítima de complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Natural de Monte Santo, na Bahia, Oliva chegou a Aquidauana há mais de quatro décadas, fixando residência no bairro da Exposição. Ao longo dos anos, construiu uma trajetória marcada pela simpatia, generosidade e forte vínculo com a comunidade local, onde era querida por vizinhos e amigos.

Dedicada à família, deixa o esposo, dois filhos, seis netos e uma bisneta, que guardam com carinho suas lembranças e ensinamentos.

A equipe do O Pantaneiro se solidariza com familiares e amigos, registrando homenagem à memória de Oliva Souza, cujo exemplo de afeto e companheirismo permanecerá vivo entre aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!