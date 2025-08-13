Acessibilidade

13 de Agosto de 2025

Luto

Morre aos 64 anos Oliva Souza, moradora querida do bairro da Exposição

Natural da Bahia, ela morava em Aquidauana há mais de quatro décadas

Publicado em 13/08/2025 às 16:11

Ao longo dos anos, Olívia construiu uma trajetória marcada pela simpatia, generosidade e forte vínculo com a comunidade / Arquivo Pessoal

Morreu nesta terça-feira (12), no Hospital Regional de Aquidauana, Oliva Souza, de 64 anos, vítima de complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Natural de Monte Santo, na Bahia, Oliva chegou a Aquidauana há mais de quatro décadas, fixando residência no bairro da Exposição. Ao longo dos anos, construiu uma trajetória marcada pela simpatia, generosidade e forte vínculo com a comunidade local, onde era querida por vizinhos e amigos.

Dedicada à família, deixa o esposo, dois filhos, seis netos e uma bisneta, que guardam com carinho suas lembranças e ensinamentos.

A equipe do O Pantaneiro se solidariza com familiares e amigos, registrando homenagem à memória de Oliva Souza, cujo exemplo de afeto e companheirismo permanecerá vivo entre aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.

