Moradora do Pantanal de Aquidauana passa mal e é socorrida por helicóptero

(Foto: João Eric)

Uma mulher de 50 anos foi socorrida na manhã desta terça-feira (27) com apoio do resgate aéreo em uma área de difícil acesso no Pantanal de Aquidauana. A moradora estava com dificuldade para respirar e a pressão arterial elevada. O socorro pela viatura convencional poderia demorar cerca de 4h até o local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 9h30, a equipe foi acionada para atendimento à moradora que passou mal e tinha histórico de doenças. O Centro de Operações do Corpo de Bombeiros em Campo Grande foi acionado, que solicitou apoio de helicóptero da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo.

A vítima foi acompanhada pelo Oficial Médico do Corpo de Bombeiros Militar. O resgate de ida e volta pela viatura de resgate convencional poderia durar horas já que a casa onde a mulher mora está em uma área de difícil acesso na região pantaneira.

A vítima foi resgatada em minutos pelo helicóptero que pousou no 9° Batalhão de Engenharia de Combate, onde uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar estava aguardando para o transporte do paciente até o hospital da cidade.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher sofreu uma crise hipertensiva e a pressão arterial chegou a 200/110 no local da ocorrência. Ela foi medicada com 25 mg de Captopril pelo Ten Médico BM Dermival.

Após desembarque a vítima estava com a pressão estava em 160/100. Ela estava com tosse seca há 30 dias e vômito nas últimas 12 horas.