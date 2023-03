Moradora flagra jiboia de 2 metros passeando pela região da Lagoa Comprida

Jiboia foi vista no Parque Lagoa Comprida em Aquidauana / Beatriz Cavalheiro

Beatriz Cavalheiro, moradora de Aquidauana, flagrou uma jiboia de cerca de 2 metros passeando pela região do Parque Lagoa Comprida na tarde desse domingo, 5.

Ela enviou as imagens ao O Pantaneiro e disse que a cobra estava indo para a mata.

"Essa jiboia eu encontrei atravessando a rua próximo à Trans Delta, sentido a Lagoa Comprida. Aí tiramos fotos e fizemos um vídeo. E a cobra prosseguiu para a direção da Lagoa Comprida. Deu para observar que ela vinha do sentido da exposição, do estacionamento do sindicato em direção a lagoa. Quando fizemos o vídeo ela já havia atravessado a rua".

Beatriz conta que como o animal estava aparentemente saudável e andando sem dificuldades, ela resolveu só admirar a jiboia e registrar as imagens.

"Não acionamos a PMA, porque ela seguiu e entrou na mata. Deve morar por ali porque tem bastante presa para ela se alimentar. Então, não teve necessidade de chamar os militares".