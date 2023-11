Moradora registra imagem impressionante no Corrégo Morcego

Registro foi feito no rio / Reprodução

Moradora do Distrito de Camisão, em Aquidauana, Elaine Souza fez um registro impressionante neste final de semana no Córrego Morcego, com sua nascente no Morro do Paxixi, e que segundo ela, está pedindo socorro há alguns anos.

“Em meio a intempérie climática e a junção da ação antrópica, um cenário deplorável que resiste. Cenas da triste realidade”, disse ela.

Segundo alguns moradores, as autoridades da cidade já tomaram conhecimento de ações irregulares como plantação de eucalipto, soja, e a existência de uma grande carvoaria na Serra. A moradora aguarda ações para tentar frear o desequilíbrio que prejudica a nascente do Córrego Morcego.

A temerança é que a fauna aquática não consiga resistir aos impactos como os milhares de pequenos peixes como os lambaris e outras espécies que habitam o córrego.

“O córrego sofre com o curso do uso indevido de água do mesmo, além de estar recebendo descargas de esgoto. Pedimos aos órgãos competentes IMASUL, Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA e Polícia Militar Ambiental providências para que o Córrego Morcego possa voltar ter o seu curso de retorno as espécies aquáticas que o habitavam, tal situação não é um privilégio do Córrego do Morcego, uma situação semelhante também vem ocorrendo no Córrego que nasce na Serra em Piraputanga”, disse a moradora em publicação na rede social. Ela cita ainda que o problema é muito sério.

Ações que já ocorreram

Em 2020 pesquisadores do Campus de Aquidauana (CPAQ) da UFMS divulgaram que estavam em buscas de formas de assegurar a conservação da região, e a compreensão das condições ambientais deo Rio Aquidauana. Eles estiveram no local com a intenção de retratar o estado de conservação do rio, possibilitando tomadas de decisão que favoreçam sua preservação. Além da análise sobre os aspectos sedimentares, químicos e aquáticos.

Já em junho deste ano, a Semana Nacional do Meio Ambiente teve iniciativa para incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil.

As atividades em alusão a Semana do Meio Ambiente, ocorreram com os alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS. Esse ano o tema desenvolvido foi: "Soluções para poluição plástica", com atividades que envolveram palestras, oficinas, visitas técnicas, atividades de aventura, gincanas ambientais, trilha ecológica, plantio e distribuição de mudas.

A Semana do Meio Ambiente teve o objetivo de contribuir com a tomada de consciência em relação às causas ambientais; apoiar ações que divulguem o conhecimento produzido no IFMS e que permitam o diálogo com a sociedade; incentivar a circulação de informações sobre a preservação dos recursos naturais; promover atividades que auxiliem no aprendizado como meio de promoção do desenvolvimento social e despertar o interesse da comunidade externa para as ações desenvolvidas no IFMS. Todas essas ações contaram com as orientações do biólogo da secretaria, Drº Fernando Ibanez Martinez, engenheiro florestal Valdenir Bispo e, da técnica Eronilda Moreira, responsável pelo Viveiro Municipal.