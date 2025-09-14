Acessibilidade

14 de Setembro de 2025 • 14:20

PERIGO

Moradores anunciam possível afogamento no Rio Aquidauana

Vítima seria um pescador de CG que teria se afogado na manhã deste domingo na região de Piraputanga

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 10:25

Atualizado em 14/09/2025 às 10:50

Mais um provável caso de afogamento está preocupando pescadores e moradores da região de Piraputanga, distrito de Aquidauana (MS), na manhã deste domingo (14), após relatos de que um homem teria sido levado pelas águas do Rio Aquidauana. Até o momento da publicação desta matéria, a identidade da possível vítima não havia sido oficialmente confirmada, mas o que se sabe é que seria um jovem de 26 anos, de Campo Grande (MS).

Segundo informações de pescadores ribeirinhos que estavam na beira do rio, um grupo de pescadores estava em um barco do outro lado da margem, realizando atividades de pesca, quando a vara de um dos integrantes caiu no rio. Na tentativa de recuperar o equipamento, o pescador entrou na água, mas acabou sendo surpreendido por um rebojo — movimento circular e forte da água — e não conseguiu retornar à superfície.

Outros turistas que estavam um pouco mais afastada da região relataram ter presenciado o momento em que o corpo do homem boiou mais adiante, nas proximidades da cachoeira localizada no Restaurante Serrano, ponto conhecido da região.

Parentes do desaparecido acompanham o caso junto com a Polícia Militar neste momento. Eles aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros para início das buscas no local. O caso reforça os alertas quanto aos riscos de nadar ou entrar no rio em áreas de correnteza, especialmente durante atividades de lazer ou pesca.

Mais informações serão atualizadas assim que novas confirmações forem obtidas pelas autoridades.

