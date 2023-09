Moradores da Fazenda Primavera e Nhecolândia terão serviços de cidadania no fim de semana

Moradores poderão renovar o Bolsa Família / Roberta Aline MDS/ Agência Brasil

No próximo fim de semana, a comunidade da Fazenda Primavera e da região do Pantanal da Nhecolândia terá acesso a uma série de serviços de cidadania oferecidos pelo Cartório Eleitoral, Receita Federal e Secretaria de Ação Social de Aquidauana. Os serviços serão prestados na sede da Fazenda Primavera, proporcionando maior comodidade aos moradores locais.

O atendimento acontecerá nos seguintes horários:

Sábado: A partir das 13 horas

Domingo: Das 7 horas até às 13 horas

Diversos serviços importantes estarão disponíveis para a população, incluindo:

1ª via do título de eleitor;

2ª via, transferência do título e inclusão da biometria no cadastro eleitoral;

1ª via e regularização do CPF;

Solicitação de 1ª via e 2ª via de certidão de nascimento;

Inclusão e atualização do Cadastro Único e NIS;

Atualização, cadastramento ou desbloqueio do Bolsa Família;

Consulta com a Assistente Social do município.

Para garantir um atendimento eficiente, a organização do evento solicita que os moradores levem todos os documentos dos membros da casa, incluindo esposo, esposa e filhos.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Ação Social de Aquidauana.