Moradores de Aquidauana e Anastácio caem em golpe e perdem R$ 15 mil

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um rapaz de 20 anos, morador de Anastácio e uma mulher de 31, moradora de Aquidauana, caíram em golpe de investimento e perderam mais de R$ 15 mil.



São dois casos distintos, mas que chamam a atenção pelo alto valor aplicado no suposto investimento.



Em um dos casos, o rapaz registrou boletim de ocorrência e contou que recebeu a proposta de aplicação financeira nas redes sociais.



Ele então, fez vários Pixs em diversas contas, algumas até com CNPJ. Foram valores de R$ 704; R$ 350; R$ 1,9 mil; R$ 1,6 mil e R$ 200. O total foi de mais de R$ 5 mil.



O golpista devolveu R$ 1,6 mil para afirmar que era um retorno da aplicação e depois, o bloqueou no WhatsApp.



Em outra situação, uma moradora da Vila Paraíso começou a investir em novembro do ano passado, e, uma plataforma existente no PlayStore. Foram mais de R$ 10 mil em um suposto investimento.



Quanto mais ela investia, o golpista afirmava que o lucro seria maior, entretanto, também percebeu que caiu em golpe.



A Polícia Civil investiga os casos.