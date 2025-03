Moradores de Aquidauana ficam sem água nesta quinta

Local onde os fios foram cortados / Foto: Google / Sanesul

Os moradores dos bairros Icaraí, São Francisco e Guanandi, em Aquidauana, estão sem água desde a manhã desta quinta-feira (6).

Um aviso foi divulgado com a informação de que a falta de energia no bairro Guanandi durante a madrugada, atingiu a captação de água do Rio Aquidauana.

Portanto, haverá falta ďágua e baixa pressão e o anúncio diz ainda que toda a cidade será afetada, sem previsão de regularização do fornecimento da energia e água.

Conforme apurado pela reportagem de O Pantaneiro, no bairro Guanandi, a energia foi restabelecida em partes.

A falta de energia ocorreu depois de um pássaro bater na fiação, Isso fez com que três fios de fossem cortados. O fato ocorreu na rua Cândido Mariano esquina com a rua Francisco de Castro.

