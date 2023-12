Moradores de Aquidauana pedem conscientização diante do acúmulo de lixo na Rua João Dias

População deve se conscientizar / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Moradores do bairro da Serraria, em Aquidauana, expressam preocupação com a transformação da Rua João Dias em um local impróprio devido ao descarte inadequado de lixo. A situação se agrava com depósitos de resíduos variados, incluindo restos de material de construção e até mesmo um vaso sanitário.

Os residentes lamentam a condição atual da rua, denunciando a prática recorrente de despejar lixo indiscriminadamente. O acúmulo de detritos compromete a estética do bairro e representa um risco ambiental para a comunidade.

Até um vaso sanitário foi encontrado na rua - Foto: Ronald Regis / O Pantaneiro

Em entrevista, um morador, preferiu não se identificar, afirmou que a situação é preocupante. "É triste ver nosso bairro nesse estado. Pedimos que as pessoas tenham mais consciência e respeito pelo ambiente em que vivemos, pessoal acha que rua é o lixão."

A comunidade pede para haver mais conscientização da população e que contribua para a preservação do local.

Veja as fotos: