Moradores de Aquidauana recebem óculos de grau gratuitos

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou a entrega de 135 óculos de grau para pacientes residentes em diferentes bairros de Aquidauana.

Os óculos foram comprados com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU).

A entrega ocorreu no auditório da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Duque de Caxias, na quarta-feira (18).

A ação que faz parte do “Projeto Óculos”, que é uma iniciativa da Prefeitura para melhorar a qualidade de vida do cidadão aquidauanense, por meio do acesso à saúde.

Ao iniciar a entrega, a secretária da SESAU – Sandra Calonga destacou: “esses óculos vêm para trazer qualidade de vida melhor para cada um de vocês. A gestão municipal sempre teve um cuidado diferenciado com a saúde de todos os cidadãos aquidauanenses e, por isso, temos recurso municipal sendo direcionado para a saúde da população”.

Os pacientes devidamente referenciados, passaram por consulta médica com especialista do SUS, depois pela Assistente Social e, por fim, pela aferição e escolha das armações.

Ao receber seu óculos, o construtor civil Paulo Roberto da Cruz, residente na Vila Santa Terezinha agradeceu: “o que estão fazendo por nós é uma grande ajuda. Porque óculos como estes tenho consciência que não sairiam barato, custa em média uns mil reais”.

Ao experimentar os óculos novos, a diarista Rosaildes Almada, residente no Bairro São Francisco comemorou o benefício.

“Agora, vou poder trabalhar melhor, sem dores de cabeça e sem dores nos olhos. Com certeza, esses óculos vêm em boa hora e só temos a agradecer por este cuidado conosco. Vou poder pegar mais diárias e melhorar minha renda”, completou dona Rosaildes.

Importante lembrar que, aqueles pacientes que não puderam estar presentes na ação de entrega dos óculos nessa quinta-feira, deverão ir munidos de documento pessoal com foto, até a Secretaria de Saúde, na sala do Serviço Social, térreo, no período matutino (7h às 11h), de segunda a sexta-feira, exceto feriados.