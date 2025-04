Moradores de Aquidauana são capacitados em uso de drones no campo

Divulgação Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, concluiu mais uma turma do curso profissionalizante de Operador de Drone – Módulo 1. A capacitação gratuita foi realizada nos dias 14 e 15 de abril, com carga horária de 16 horas-aula, e contou com a participação de 11 alunos.

O curso foi ministrado pela engenheira agrônoma do Senar, Paula Veiga, no âmbito de uma parceria com o Senar e o Sindicato Rural, sob coordenação do Núcleo de Geração de Emprego e Renda.

Com foco na qualificação de profissionais para o setor rural, o curso introduziu os participantes às práticas básicas de operação de drones, incluindo noções sobre legislação, segurança e boas práticas de voo.

A iniciativa pretende ampliar o uso de tecnologias no campo, contribuindo para a modernização e a eficiência das atividades agropecuárias da região.

Entre as aplicações abordadas, destaca-se o uso de drones para produção de imagens e vídeos aéreos, mapeamento de áreas, monitoramento de lavouras, identificação precoce de pragas e doenças, além de apoio a atividades de pecuária. A formação representa uma porta de entrada para quem deseja se profissionalizar na área e aproveitar as oportunidades que a tecnologia oferece no agronegócio.

“Este curso representa um passo importante na jornada de modernização do agronegócio local, colocando Aquidauana na vanguarda da tecnologia aplicada ao setor primário”, destacou Paula Veiga, instrutora do Senar.

Aqueles que desejam participar de novas capacitações podem procurar o Núcleo de Geração de Emprego e Renda, localizado na Rua Francisco Pereira Alves, s/nº, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3240-1462.