Moradores de Aquidauana são homenageados pela Câmara com título de cidadão aquidauanense

A homenagem faz parte das festividades em comemoração ao 131º aniversário / Ronald Regis

Em uma sessão solene realizada nesta sexta-feira, 18, os moradores ilustres de Aquidauana foram agraciados com o Título de Cidadão Aquidauanense pela Câmara dos Vereadores. A homenagem faz parte das festividades em comemoração ao 131º aniversário do Portal do Pantanal, enaltecendo aqueles que se estabeleceram na cidade e demonstraram com serviços notáveis ao longo dos anos.

A cerimônia contorno com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, que destacou a importância da distinção em entrevista ao jornal O Pantaneiro. O prefeito expressou seu preço pela riqueza e história da cidade, destacando que cada cidadão aquidauanense é um pilar fundamental para o crescimento do município.

"Temos que agradecer a cada cidadão aquidauanense que contribui com o desenvolvimento e a nossa história. Aquidauana é uma cidade jovem e tem muito a ser feito. Fico feliz de estar junto à população para fazer parte dessa história", declarou o prefeito. Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro - Foto: Ronald Regis

Além disso, o prefeito destacou a conquista financeira proveniente da parceria e economia da Câmara Municipal. O montante de R$ 1 milhão, proveniente do duodécimo a ser devolvido pela Câmara neste ano, será direcionado para obras e infraestrutura da cidade, beneficiando diretamente os municípios.

O Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Nilson Pontim, seguiu a tradição da cerimônia de entrega do Título de Cidadão Aquidauanense, que já faz parte do calendário oficial.

"Foi uma sessão cheia de emoção, pudemos homenagear 24 pessoas com o título. Essas pessoas vieram e vieram de outros municípios, como eu. Todos os anos, temos essa sessão solene e fazemos a indicação dessas pessoas para receber esse título", enfatizou Pontim . Presidente da Câmara, Nilson Pontim entrega uma homenagem a primeira dama de Aquidauana, Maria Eliza - Foto: Ronald Regis

Dentre os homenageados, Tiago Junior Pasquetti, diretor da UEMS Campus Aquidauana, expressou seu orgulho por ser filho da cidade. Pasquetti, que está há oito anos em Aquidauana, agradeceu o apoio da comunidade e da instituição de ensino pela conquista do título. "É um povo maravilhoso que me acolheu, trabalhamos na UEMS e graças à instituição esse título e dedico isso aos nossos colaboradores, professores e alunos. Estou emocionado e lisonjeado", declarou o diretor.

A secretária de Saúde de Aquidauana, Patrícia Panachuki, também foi agraciada com o título. Ela relembrou sua chegada à cidade em 2009 e como sua trajetória a uma posição de destaque. "Cheguei em Aquidauana em 2009 com a expectativa de ficar pouco tempo e nunca imaginaria onde chegaria. Hoje, como secretária de saúde, trabalharei muito para agradecer à população", disse a secretária.

Plenario Estevão Alves Correa lotado - Foto: Ronald Regis

A solenidade encerrou com um clima de reconhecimento mútuo entre os homenageados e a comunidade, celebrando a contribuição e o compromisso de cada cidadão para o crescimento e o progresso contínuo de Aquidauana.

Confira os homenageados:

Homenageado: Tiago Junior Pasquetti

Vereador proponente: Anderson Meireles

Homenageado: Jhonatan da Silva Moraes

Vereador proponente: Anderson Meireles

Homenageado: Osmar Alves da Silva

Vereador proponente: Everton Romero

Homenageado: José Vando de Sousa

Vereador proponente: Everton Romero

Homenageado: Adauto Metran de Oliveira

Vereador proponente: Chico Tavares

Homenageado: Gilberto Artero Ramos

Vereador proponente: Humberto Torres

Homenageada: Cristina Santos de Fáveri

Vereador proponente: Humberto Torres

Homenageado: Gedeilson Gercino Lopes

Vereador proponente: Marquinhos Taxista

Homenageado: Devair Vieira de Souza

Vereador proponente: Marquinhos Taxista

Homenageado: Roberto Carlos Girotto

Vereador proponente: Professor Clériton

Homenageado: Padre Paulo do Nascimento Sousa

Vereador proponente: Professor Clériton

Homenageado: Heber Tadeu Nava Palmas

Vereador proponente: Reinaldo Kastanha

Homenageada: Paula Maria Queiroz Zuri

Vereador proponente: Reinaldo Kastanha

Homenageado: Ednaldo Irineu da Silva

Vereador proponente: Sargento Cruz

Homenageada: Karen Monteiro dos Santos

Vereador proponente: Sargento Cruz

Homenageado: Emerson Jetulio Sousa

Vereador proponente: Sebastião Rodrigues dos Santos

Homenageado: Sérgio Antônio Gomes

Vereador proponente: Sebastião Rodrigues dos Santos

Homenageada): Regina Elena Pereira de Souza Ferreira

Vereador proponente: Nilson Pontim

Homenageada: Kátia Conceição Gomes de Amorim

Vereador proponente: Nilson Pontim

Homenageado: Patrícia Patussi Nascimento Panachuki

Vereador proponente: Tião Melo

Homenageado: Rogério Rezende da Silva

Vereador proponente: Valter Neves Barbosa

Homenageado: Nilson Antônio dos Santos

Vereador proponente: Valter Neves Barbosa

Homenageado: Jurandir Nascimento dos Santos

Vereador proponente: Wezer Lucarelli

Homenageado: Dr. Fábio Possik Salamene

Vereador proponente: Wezer Lucarelli