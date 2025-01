Moradores de Camisão e empresário entram em impasse por terreno com praça improvisada

Você Repórter

Moradores do Distrito de Camisão, em Aquidauana, foram surpreendidos pela retirada de uma praça improvisada construída por iniciativa comunitária na segunda-feira (20). A ação gerou revolta na população, que utilizava o local para convívio e lazer. O terreno, no entanto, pertence a um proprietário que, segundo apurado pela redação, teria autorizado a colocação de bancos com uma finalidade específica.



De acordo com membros da Associação de Moradores de Camisão, Rose e Mirian Coura, o espaço foi criado com a ajuda de doações e voluntários liderados por Cleomir, presidente da associação. A praça servia como ponto de encontro para a comunidade, oferecendo bancos e infraestrutura simples para comerciantes locais que vendiam alimentos e bebidas.

Entretanto, a situação se complicou quando o proprietário do terreno decidiu alugá-lo para um empresário. Antes disso, houve um desentendimento relacionado ao uso do espaço: enquanto o acordo inicial previa apenas o uso comunitário, a colocação de propagandas comerciais nos bancos gerou insatisfação.







“Infelizmente, houve um descumprimento do que havia sido combinado, o que criou desconforto com o proprietário. Quando o terreno foi alugado, o locatário solicitou a retirada da praça, e os bancos foram removidos pela manhã, o que gerou uma mobilização da comunidade”, explicou Mirian.



O conflito foi amenizado após mediação do secretário de turismo e cultura, Saliba, que buscou esclarecer os fatos. Durante uma reunião, o empresário que alugou o terreno se comprometeu a realocar os bancos para um novo espaço. A lateral de uma igreja local foi sugerida como alternativa, mas a aprovação depende do retorno do padre responsável.



“Essa situação expõe uma necessidade urgente de infraestrutura no distrito. Camisão carece de um espaço público adequado para lazer e eventos. A ausência de uma praça de eventos prejudica tanto moradores quanto turistas, que ficam sem um local apropriado para descanso e convívio”, destacou Mirian.



A associação agora busca apoio junto à Secretaria de Turismo (Sectur) e ao Conselho de Turismo (Contur) para viabilizar a construção de uma praça de eventos no distrito. A iniciativa é vista como essencial para atender à demanda da população e fortalecer o potencial turístico da região.



O proprietário e o locatário do terreno preferiram não se manifestar sobre o caso. A comunidade segue aguardando uma solução definitiva enquanto o tema repercute em Camisão.