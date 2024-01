Moradores de distritos discutem tráfego de caminhões na Estrada-Parque de Piraputanga

Estrada Parque de Piraputanga / Rhobson Lima

Moradores dos Distritos de Palmeiras, Piraputanga e Camisão realizaram uma reunião com a empresa Suzano na manhã de quarta-feira (24), no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana. A principal pauta debatida foi o tráfego de veículos pesados da empresa na região.



Conforme o presidente do Conselho da Área de Proteção ambiental Estrada-Parque de Piraputanga, Marcelo Morais, a empresa inaugura neste ano uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo e fechou um contrato com uma fazenda que fica em Dois Irmãos do Buriti.



O acesso à propriedade é pela Estrada-Parque. A empresa quer usar 12 quilômetros para transportar madeira em direção à BR-262. Seriam pelo menos 20 caminhões por dia com peso aproximado de 70 toneladas.



“A MS-450 é de pista simples e não tem acostamento. A grande preocupação de quem vive na região é sobre os impactos para o trânsito com um fluxo intenso de veículos pesados, todos os dias, ainda mais em trechos de curva, uma característica comum ao longo da rodovia. Moradores fizeram até um abaixo-assinado contra a autorização do transporte de madeira”, detalhou.

Presidente do Conselho da Área de Proteção ambiental Estrada-Parque de Piraputanga, Marcelo Morais - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro





Debate



Para o membro do conselho, Alexandre Perico, a reunião foi muito produtiva considerando que a Suzano se mostrou aberta ao diálogo. “A empresa tomou alguns erros iniciais que não foi consultar todos os distritos que seriam afetados pela rota que planejou. Contudo, mostraram que estão dispostos a reparar isso”, disse.



A presidente do Comtur, Dalva Mirian Coura Aveiro, pontuou que “a Suzano inicialmente havia consultado apenas os moradores de Palmeiras e não fez o mesmo com a população dos Distritos de Piraputanga e Camisão que serão igualmente impactados, por isso a essa reunião para tentar chegar em um ponto de equilíbrio é fundamental”.



Já o vereador Humberto Torres, pontuou que “o intenso trafego de veículo afeta diretamente o ecoturismo de toda a região, pois o turista ficará inibido a vir por conta desse fluxo e os perigos que oferece”.

Presidente do Comtur, Mirian Coura Aveiro - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro





Deliberações



O Conselho da Área de Proteção ambiental Estrada-Parque de Piraputanga apresentou uma proposta de outra rota para empresa, os representantes da Suzano ficaram de analisar a proposta.

Membro do conselho, Alexandre Perico - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro



Suzano



Em nota, a Suzano informou que “irá avaliar internamente, bem como conjuntamente com os órgãos competentes, a viabilidade técnica, ambiental e operacional das contrapropostas apresentadas pelas lideranças locais durante a reunião. A Suzano reforça o seu compromisso com a conservação da biodiversidade e com o manejo sustentável de suas operações, respeitando as particularidades de cada uma das comunidades e regiões em que atua”.



