Moradores Piraputanga, Camisão e Furnas ganham cobertores

Na manhã desta segunda-feira (24), foi realizada mais uma etapa de entrega de cobertores pela Prefeitura de Aquidauana, via secretaria de Assistência Social (SAS).

Desta vez, foram contemplados os moradores dos distritos de Piraputanga e Camisão, bem como, os moradores das Furnas dos Baianos.

Em ambos os distritos, as entregas aconteceram nas Escolas Municipais Antônio Santos Ribeiro (Piraputanga) e Franklin Cassiano (Camisão), já nas Furnas a entrega foi na Associação de Moradores.

A equipe da Secretaria de Assistência Social, em conjunto com as diretoras das escolas e agentes comunitários organizaram a entrega juntamente com a secretária da pasta – Rose Bossay.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana